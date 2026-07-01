В ГД рассказали, как не потерять деньги на фальшивых путевках в лагеря детям

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Количество мошеннических операций в сфере детского отдыха резко выросло в мае — июне 2026 года: цены на путевки у мошенников часто в 2−3 раза ниже рыночных — это главный признак обмана, отметил заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Родители ищут путевки, хотят, чтобы ребенок отдохнул, набрался сил. Этим активно пользуются мошенники. Стоимость путевки в хороший лагерь начинается от 50 тыс. рублей, и одна успешная афера окупает усилия злоумышленников. Они создают поддельные сайты, воруют аккаунты, собирают персональные данные детей и родителей. Мошенники копируют сайты реальных детских лагерей, включая “Артек” и “Смену”, а также страницы туристических фирм. Они используют яркое оформление, добавляют липовые отзывы, предлагают заманчивые цены и “эксклюзивные скидки”. Цены часто в 2−3 раза ниже рыночных — это главный признак обмана», — подчеркнул он.
Чтобы подтолкнуть к решению, искусственно создают ажиотаж: «путевок осталось мало», «акция действует только сегодня», требуют полную предоплату на карту физического лица, указал депутат. «После получения денег сайт или сообщество исчезает. В 2026 году мошенники используют и другие уловки. Под видом голосования за ребенка в конкурсе на получение путевки просят перейти по ссылке и ввести код из СМС. На самом деле это кража аккаунта в мессенджере или на “Госуслугах”. Также создают ботов в мессенджерах для “приема заявок” и “бронирования”, которые крадут коды подтверждения и персональные данные», — разъяснил Панеш.
Кроме потери денег, есть более серьезный риск: на фишинговых сайтах просят ввести паспортные данные родителей, СНИЛС ребенка, адрес проживания, данные банковской карты, пояснил он. «Украденные анкеты с номерами свидетельств о рождении и СНИЛС уходят в теневой оборот. Их могут использовать для оформления кредитов, мошенничества с госуслугами и других преступлений. То есть родитель может потерять не только деньги на путевку, но и приватность чувствительных данных всей семьи», — отметил депутат.
В группе риска молодые родители, которые не знакомы с системой бронирования в детских лагерях, также уязвимы те, кто ищет лучшие предложения, хочет сэкономить и боится упустить места, считает Панеш. «Чтобы защитить себя и ребенка, проверяйте лагерь через официальный реестр на портале “детскийотдых.рф” — там есть подтвержденные контактные данные всех действующих организаций. Ищите отзывы на независимых площадках, а не только на сайте лагеря. Если все отзывы позитивные, однотипные, без конкретики — это тревожный сигнал. Не переводите деньги на карту физлица — только на официальный расчетный счет организации. Проверяйте дату регистрации домена через whois-сервисы: мошенники часто используют недавно зарегистрированные домены. Для консультации звоните на бесплатную федеральную горячую линию по детскому отдыху», — советует парламентарий.