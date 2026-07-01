В ГД рассказали, как не потерять деньги на фальшивых путевках в лагеря детям

В группе риска молодые родители, которые не знакомы с системой бронирования в детских лагерях, также уязвимы те, кто ищет лучшие предложения, хочет сэкономить и боится упустить места, считает Панеш. «Чтобы защитить себя и ребенка, проверяйте лагерь через официальный реестр на портале “детскийотдых.рф” — там есть подтвержденные контактные данные всех действующих организаций. Ищите отзывы на независимых площадках, а не только на сайте лагеря. Если все отзывы позитивные, однотипные, без конкретики — это тревожный сигнал. Не переводите деньги на карту физлица — только на официальный расчетный счет организации. Проверяйте дату регистрации домена через whois-сервисы: мошенники часто используют недавно зарегистрированные домены. Для консультации звоните на бесплатную федеральную горячую линию по детскому отдыху», — советует парламентарий.