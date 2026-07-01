Прима-балерина станцевала среди скал нацпарка Столбы под Красноярском

Прима-балерина из Красноярска Ксения Крентовская станцевала у скал на Столбах. Так поздравил нацпарк с днем рождения Театр оперы и балета.
Белоснежная пачка, пуанты, изящные движения… Прима-балерина Ксения Крентовская танцует прямо среди дикой природы. Такое видео подготовил Театр оперы и балета ко дню рождения нацпарка Столбы.
— Оно стирает границы между рукотворным искусством и природой! — пояснили создатели ролика. — Красноярские Столбы — это место, что определяет облик нашего города и характер его жителей. Поздравляем Столбы с праздником. Мы счастливы, что живем в этих уникальных местах!
Кроме того, Театр пригласил зрителей на свои представления. 49-й творческий сезон откроется балетами «Лебединое озеро», «Катарина, или дочь разбойника», «Юнона и Авось». Следим за анонсами!