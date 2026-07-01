Прима-балерина станцевала среди скал нацпарка Столбы под Красноярском

— Оно стирает границы между рукотворным искусством и природой! — пояснили создатели ролика. — Красноярские Столбы — это место, что определяет облик нашего города и характер его жителей. Поздравляем Столбы с праздником. Мы счастливы, что живем в этих уникальных местах!