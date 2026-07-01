Минтруд назвал самые востребованные профессии в России

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, какие специалисты сейчас наиболее востребованы на российском рынке труда. В топ-список вошли медицинские и инженерные специальности. «Сегодня можно сказать, что это специалисты среднего медицинского персонала, врачи-специалисты, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, операторы станков с программным обеспечением», — перечислил министр. Министр добавил, что именно по этим направлениям сегодня фиксируется наиболее высокий запрос со стороны работодателей. Источник: «РИА Новости».