Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, какие специалисты сейчас наиболее востребованы на российском рынке труда. В топ-список вошли медицинские и инженерные специальности. «Сегодня можно сказать, что это специалисты среднего медицинского персонала, врачи-специалисты, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, операторы станков с программным обеспечением», — перечислил министр. Министр добавил, что именно по этим направлениям сегодня фиксируется наиболее высокий запрос со стороны работодателей. Источник: «РИА Новости».
Минтруд назвал самые востребованные профессии в России
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, какие специалисты сейчас наиболее востребованы на российском рынке труда. В топ-список вошли медицинские и инженерные специальности. «Сегодня можно сказать, что это специалисты среднего медицинского персонала, врачи-специалисты, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, операторы станков с программным обеспечением», — перечислил министр. Министр добавил, что именно по этим направлениям сегодня.
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