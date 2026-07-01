Краевые власти контролируют ремонт социальных объектов в Комсомольске

В Комсомольск-на-Амуре с инспекцией строительных объектов прибыл первый заместитель губернатора Хабаровского края Сергей Абрамов. Он оценил ход работ в школе № 38, детском саду № 134, на стадионе «Авангард» и причальной стенке речного вокзала на набережной Амура. В первую очередь Сергей Абрамов осмотрел школу № 38, расположенную в микрорайоне «Парус», которая находится на ремонте. Там подрядчики сооружают кирпичные и каменные перегородки, монтируют инженерные системы и покрывают полы керамогранитом. Основной объем ремонтных работ в школе № 38 должен завершиться до конца этого года. В детском саду № 134 работы уже близятся к финалу. Подрядчикам осталось только уложить плитку на фасадах здания, установить двери, наружные лестницы и ограждения. Сдать это дошкольное учреждение планируется до 30 июля. Причальная стенка речного вокзала должна быть готова к 31 августа. Кроме того, Сергей Абрамов поручил мэру Комсомольска-на-Амуре проработать вопрос ремонта фасада речного вокзала с владельцем этого здания. Что касается стадиона «Авангард», то его реконструкцией сейчас занимается новый подрядчик. Рабочие уже демонтировали старое покрытие футбольного поля и беговых дорожек, а также приступили к установке новых кресел на всех трибунах, к благоустройству территории возле административно-бытового корпуса и к подготовке поверхностей для укладки нового покрытия. Помимо этого, Сергей Абрамов посетил печально известные «долгострои» Комсомольска-на-Амуре — детский больничный комплекс и онкологический диспансер. Работы на обоих объектах уже довольно давно не ведутся. Так, по онкодиспансеру идет разработка новой проектно-сметной документации, а по детскому больничному корпусу выбран новый подрядчик, но там тоже нужно вносить изменения в проект. В конце своего визита в город Юности первый зампред краевого правительства посетил дворец культуры «Судостроитель», зрительный зал которого серьезно пострадал в результате пожара больше 20 лет назад. Правительство России выделило деньги на проведение капитального ремонта этого объекта, и сейчас власти ищут подрядчика, который возьмется восстановлением «Судостроителя». Также Сергей Абрамов провел в Комсомольске-на-Амуре личный прием граждан, в ходе которого ответил на вопросы горожан, связанные с ремонтом и строительством социальных объектов, расселением аварийного жилья, работой управляющих компаний, строительством деревянных домов для многодетных семей, внесением изменений в учебные программы колледжей и техникумов, а также с производством продукции для участников СВО.