Экстремал спустился в кратер вулкана на Камчатке на сапборде

Любители активного отдыха нашли необычное применение сапбордам — они использовали их как санки для скоростного спуска по заснеженному склону кратера вулкана Горелый. Обычно в июне в кратере Горелого уже можно увидеть бирюзовое озеро, по которому туристы плавают на сапах. Но в этом году вулкан только начинает освобождаться ото льда и снега. Экстремалы решили не ждать и устроили спуск по снегу. Заезд прошел без происшествий — никто не пострадал. Видео Instagram* ruslan.zakamchatim *Инстаграм принадлежит Meta, является экстремистской и запрещена в РФ gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/кратер.mp4