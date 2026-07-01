В Аяно-Майском районе решили проблемы с интернетом и радиосвязью по поручению губернатора

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ранее поручал минцифры края обеспечить Аяно-Майский район радиостанциями и улучшить качество интернета до 1 июля. Сегодня профильное ведомство доложило о выполнении задачи. Оператор сотовой связи оптимизировал работу действующего спутникового канала — скорость интернета выросла. Теперь жители могут беспрепятственно пользоваться онлайн-банками, порталом «Госуслуги» и электронной почтой. «Связь — это не просто технология, это возможность работать, учиться и оставаться на связи с близкими, даже в самых отдаленных уголках края», — отметил губернатор. Заключены госконтракты на поставку радиостанций «Эрэл-4» в оленеводческие бригады — они появятся к середине июля. Специалисты минцифры провели обучение жителей района: рассказали, как снизить повышенную нагрузку на спутниковый канал и сократить расход трафика. Инженеры компании «Сатис-ТЛ-94» провели обследование и выбрали в селе Аян площадки для размещения точек доступа Wi-Fi. В третьем квартале 2026 года они станут доступны для всех жителей.