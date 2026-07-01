104 красных диплома и 80% трудоустроенных: стали известны итоги выпуска в Хабаровском техническом колледже

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Хабаровского технического колледжа впервые прошла в концертном зале краевой филармонии. В мероприятии участвовали индустриальные партнеры колледжа: АО «Полиметалл УК», «Амур Минералс», АСРО «РОС “СОЮЗ”. По итогам обучения 104 выпускника получили дипломы с отличием. Это 29% от общего числа выпускников. Цифры показывают высокий уровень подготовки и востребованность образовательных программ учебного заведения. Доля трудоустроенных выпускников 2026 года по специальности достигла 80%. Сотрудничество с работодателями позволяет вчерашним студентам получать конкретные предложения. В ближайшие годы колледж продолжит совместную работу с предприятиями-партнерами по целевому набору и стажировкам студентов.