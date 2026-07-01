Ущерб в 1 млн рублей нанесла золотодобывающая компания реке в Хабаровском крае

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность ООО «Россыпи Дальнего Востока» в районе имени Лазо. Установлено, что при добыче золота компания загрязнила реку Якчи: содержание взвешенных веществ в воде превысило норму более чем в 100 раз. Загрязнение дошло до реки Хор. Также на участке недр обнаружены бытовые отходы. Ущерб водному объекту оценен в 1 088 719 рублей. Ранее прокуратура уже привлекала организацию к административной ответственности за нарушения лицензионных условий, загрязнение вод и обращение с отходами. Общая сумма штрафов составила 550 тысяч рублей. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании ущерба. Решением суда требования прокурора удовлетворены.