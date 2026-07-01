Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец добился аннулирования кредита за несостоявшееся онлайн-обучение

По совету менеджеров молодой человек оформил целевой кредит на 140 600 рублей.

Московский городской суд встал на сторону жителя Красноярского края, который оказался жертвой недобросовестного учебного центра.

В январе 2025 года молодой человек оставил заявку на онлайн-обучение в ООО «АйТи Решения» и по совету менеджеров оформил целевой кредит на 140 600 рублей. Ему обещали, что в первый месяц можно отказаться от услуги без последствий.

Однако через пять дней доступ к личному кабинету пропал, кураторы перестали отвечать. Компания привлекла деньги полутора тысяч человек и прекратила работу, а банк требовал платить по кредиту. Тогда пострадавший обратился в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Юристы подали иск о расторжении договора и возврате средств. Первая инстанция отказала, посчитав, что банк выполнил свои обязательства. Но апелляция отменила это решение: суд указал, что кредит был целевым, услуги не оказаны, а сохранение долга ставит потребителя в невыгодное положение.

Аналогичные дела уже выиграны для ещё четверых пострадавших от другого центра — ООО «Эдекс».