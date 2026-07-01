Красноярец добился аннулирования кредита за несостоявшееся онлайн-обучение

Московский городской суд встал на сторону жителя Красноярского края, который оказался жертвой недобросовестного учебного центра.
В январе 2025 года молодой человек оставил заявку на онлайн-обучение в ООО «АйТи Решения» и по совету менеджеров оформил целевой кредит на 140 600 рублей. Ему обещали, что в первый месяц можно отказаться от услуги без последствий.
Однако через пять дней доступ к личному кабинету пропал, кураторы перестали отвечать. Компания привлекла деньги полутора тысяч человек и прекратила работу, а банк требовал платить по кредиту. Тогда пострадавший обратился в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.
Юристы подали иск о расторжении договора и возврате средств. Первая инстанция отказала, посчитав, что банк выполнил свои обязательства. Но апелляция отменила это решение: суд указал, что кредит был целевым, услуги не оказаны, а сохранение долга ставит потребителя в невыгодное положение.
Аналогичные дела уже выиграны для ещё четверых пострадавших от другого центра — ООО «Эдекс».