Мир Арктики открывается в Красноярском крае

Таймырский полуостров — место, где мифы оживают под всполохами полярного сияния, а оленеводы кочуют по тундре, как и сотни лет назад.
Уроженец Таймыра, долганин, председатель совета Объединения коренных малочисленных народов Севера «Союз» Сергей Сизоненко убеждён, что регион способен удивить самого искушённого путешественника.
Мифы заполярья.
От легенд о небесных огнях до священных мест плато Путорана… Здесь каждый найдёт свою точку притяжения, уверен северянин. Главное, по его словам, грамотно рассказать об этих сокровищах и «расшить» давние инфраструктурные проблемы.
Северное сияние — одно из самых мистических явлений природы, и у коренных народов Таймыра с ним связано множество преданий.
«Эвенки считали, что птицы отдали свои разноцветные перья северному сиянию в обмен на удивительные песни. И теперь оно переливается цветной радугой, а птицы Севера, несмотря на невзрачный окрас, радуют музыкальностью своих трелей», — рассказывает krsk.aif.ru Сергей.
Ненцы верили, что это стреляют духи небесных людей, а их стрелы замерзают в море, или что в небе проявляется дыхание гигантского быка, несущего холод. Кеты считали это свечение огнём единственного бога Еся, а другие народности — отражением морских волн во время хода рыбы либо северным рогом огромного оленя, созданного Белым богом и Матерью-богиней.
Сергей Сизоненко подчёркивает: эти легенды — мощный туристический магнит. В других странах, где есть арктические зоны, напоминает он, из подобного мифа выстроили целый бизнес.
«За рубежом очень грамотно всё продумали: туристам рассказывают легенду об императрице, которая никак не могла зачать ребёнка. Тогда она отправилась на Север и провела там ночь под северным сиянием, и у неё родился богатырь. Никто не уточняет, что там с ней был ещё и местный парень, — с улыбкой добавляет знаток Севера. — Многие знают эту легенду, туристы продолжают приезжать. Там отстроили хорошие домики со стеклянными крышами, где ты лежишь в тепле и наблюдаешь за космической зимней радугой. Это грамотный подход».
По его мнению, и в России такие предания нужно активировать и превращать в туристический продукт.
Охота за сиянием.
Увидеть северное сияние проще, чем кажется.
«Его надо ловить далеко от города, потому что в городе свет от домов и прожекторов не даёт возможности его увидеть, — поясняет эксперт. — Хотя бы не менее 50 км отъехать в сторону от Норильска или Дудинки».
Можно просто остановиться на трассе в тёплой машине, взять хорошую камеру и ждать. В Норильске уже сформировались целые группы «охотников за сиянием».
«Они выезжают в сторону водопадов. Там получаются красивейшие кадры: застывшая вода, камни, деревья, контраст. Это выглядит чудесно», — делится путешественник.
Само явление может длиться от десяти минут до получаса, и, как правило, возникает в крепкий мороз и в ясном небе. Многие отслеживают метеоактивность, чтобы повысить шансы увидеть северное сияние.
Дыхание севера.
Оленьи стойбища на Таймыре — это не бутафорские деревни, а реальная среда обитания коренных малочисленных народов.
«Можно увидеть северных оленей. Их называют легендой тундры, или крыльями, — говорит Сизоненко. — Можно понаблюдать, как они пасутся, как добывают корм. У них очень забавный пушистый носик, и когда они к тебе подходят… У них чистое дыхание, как у ребёнка! Настолько свежее! Можно узнать, как живут оленеводы, как занимаются стадами. Такое ощущение, что попадаешь в другой мир, другую реальность, будто на несколько сотен или даже на тысячу лет назад».
На этностойбище всё по-настоящему: передвижение по тундре на оленьих упряжках, летние чумы и зимние балки, укрытые шкурами. Туристам дают попытаться заарканить оленя маутом — местным аналогом лассо. Еда, одежда, украшения остаются традиционными. Правда, верхом на оленях не катаются.
«Их хрупкие спины такого не выдержат. Они низкорослые, маленькие, весят 45−60 кг. Если человек на оленя сядет, может его покалечить… Да и в снег он провалится с такой “ношей”, — предупреждает Сергей любителей подобного катания.
В полярную ночь в чумах жгут лучины, свечи и, если повезёт, запускают бензогенераторы, подающие электроэнергию. Но главные источники света — луна и пламя очага. Женщины с утра готовят еду и чай, собирают кусты для костра. Мужчины следят за стадом: олень не должен стоять на одном месте дольше трёх-четырёх дней, иначе вытопчет ягель — лишайник с природным антибиотиком, дающий животным силу. Оленеводы переезжают с места на место постоянно.
Эксперт подчёркивает: для коренных народов такая жизнь совсем не экзотика, а норма.
«Мы живём в городских домах, в клетках, а они — вольные люди, они не собираются жить в камерах: на них это давит. У них простор. Это их традиция, образ жизни, традиционный уклад».
Место силы и покоя.
Отдельной достопримечательностью служит плато Путорана — объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Сергей признаётся, что это место ошеломило его с первого визита.
«Плато поражает! От него исходит какая-то сила! По моим ощущениям, те места, которых там много, были когда-то местом большой цивилизации, которая была уничтожена. Там есть каменные строения с оплавленными камнями. Видно, что раньше там был большой город», — делится он.
Путника встречают каньоны, тысячи водопадов, прозрачные холодные озёра и так называемые места силы. Одно из них расположено в природном амфитеатре — круглом углублении, напоминающем Колизей.
«Внутри огромный камень, который собирает потоки солнца и луны, в нём дикое сосредоточие силы и энергии. Это одно из самых необычных мест на Земле. Терра инкогнита», — описывает знаток Севера. При этом многие участки плато остаются табуированными для коренных жителей: туда не заходят без особой нужды.
«Есть места с разной энергетикой. Там люди испытывают страх. Действие это называется “поясом страха”. Место, где ты не можешь пройти, впадаешь в панику. Чтобы его преодолеть, надо пройти такой путь», — рассказывает Сизоненко.
Мечты о кораблях.
При всех богатствах Таймыр пока остаётся труднодоступным для массового туриста. Эксперт перечисляет главные барьеры: дороговизна авиабилетов, нехватка гостиниц и точек общепита, сложности с наземной логистикой. Отдельная боль — круизы по Енисею.
«Мы уже который год ждём строительства двух кораблей, которое столько раз обещали», — говорит он, имея в виду суда класса «река — море», способные возить туристов от Красноярска до Дудинки. Пока же стоимость путешествия на теплоходах для большинства россиян остаётся неподъёмной.
Есть и бюрократические препоны. Чтобы обустроить этностойбище, нужно внести изменения в генплан муниципалитета — процесс, который тянется годами. Собеседник предлагает упростить процедуру для объектов, не наносящих ущерб природе. Также, по его мнению, необходимо субсидировать внутрирегиональные перелёты: сейчас улететь из Норильска в Новосибирск или Барнаул подчас дешевле, чем в Красноярск.
Тем не менее путешественник смотрит в будущее с оптимизмом. Три гигантских заповедника: биосферный резерват «Таймырский», «Путоранский» и Большой Арктический" — занимают почти 12% полуострова и охватывают все природные зоны Арктики. Здесь живут семь коренных этносов. Прямое авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом делает регион всё более открытым.
А легенды о северном сиянии, оленях и священных скалах плато Путорана ждут, когда их поведают миру так же красиво, как это уже сделали в других арктических странах. Потому что, по словам знатока Севера, у нас точно есть на что посмотреть.