Носики оленя и тайны плато. Мир Арктики открывается в Красноярском крае

«Можно увидеть северных оленей. Их называют легендой тундры, или крыльями, — говорит Сизоненко. — Можно понаблюдать, как они пасутся, как добывают корм. У них очень забавный пушистый носик, и когда они к тебе подходят… У них чистое дыхание, как у ребёнка! Настолько свежее! Можно узнать, как живут оленеводы, как занимаются стадами. Такое ощущение, что попадаешь в другой мир, другую реальность, будто на несколько сотен или даже на тысячу лет назад».