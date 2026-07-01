Четверо волгоградских ученых получили премии Иншакова

В Волгограде вручили премии имени профессора Олега Иншакова за достижения в сфере экономики. Награды были учреждены пять лет назад по инициативе главы региона Андрея Бочарова. Победителей конкурса поздравил первый заместитель губернатора, председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.