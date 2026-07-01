Ребенок умер от бешенства после того, как летучая мышь села ему на лицо во сне

В канадской провинции Онтарио от бешенства умер 11-летний мальчик, которого летом 2024 года во сне укусила летучая мышь. Это первый смертельный случай заражения в регионе с 1967 года, сообщается в отчете Canadian Medical Association Journal. Ребенок проснулся от того, что животное сидело у него на лице, закрывая нос и рот. Мальчик просто смахнул её, а отец позже поймал мышь и выпустил на улицу.
Семья обратилась к врачам, но слишком поздно и не сообщила о контакте с животным — на коже ребенка не было ни крови, ни видимых следов укуса. Спустя 19 дней у мальчика начались онемение и покалывание на одной стороне лица, затем сильная рвота. Диагноз поставили не сразу, так как родные отрицали любой контакт с дикими животными.
Когда бешенство подтвердилось, вирус уже поразил нервную систему. Две недели интенсивной терапии не спасли ребенка. Мальчик умер.
Доктор Брайан Хаммел, участвовавший в лечении, предупредил, что укусы летучих мышей часто микроскопичны и не оставляют следов. Любой контакт с кожей, особенно на лице, требует немедленной профилактики, а врачам необходимо сообщать о всех контактах с дикими животными.
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