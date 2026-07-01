Ребенок умер от бешенства после того, как летучая мышь села ему на лицо во сне

В канадской провинции Онтарио от бешенства умер 11-летний мальчик, которого летом 2024 года во сне укусила летучая мышь. Это первый смертельный случай заражения в регионе с 1967 года, сообщается в отчете Canadian Medical Association Journal. Ребенок проснулся от того, что животное сидело у него на лице, закрывая нос и рот. Мальчик просто смахнул её, а отец позже поймал мышь и выпустил на улицу.