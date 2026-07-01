На Украине летом возможны отключения света до 12 часов

«Мы вступаем в период летних больших проблем в энергетической системе. К концу лета будет сложно… Отключения будут такие — и по 10, и по 12 часов», — сказал Попенко в интервью изданию «Страна.ua».
До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль уже призывал граждан готовиться к тяжёлой зиме. По его словам, перебои с теплом и светом наблюдаются уже три года подряд, и ситуация для Киева с каждым сезоном только ухудшается.
Ранее Life.ru писал, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год — против выступила Италия, а США заблокировали формулировки о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. Союзники договорились только о выделении 70 млрд евро на 2026 год.
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