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На Украине летом возможны отключения света до 12 часов

Украину этим летом ждут серьёзные проблемы с энергоснабжением. Как заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, перебои с электричеством могут достигать 10−12 часов. По его словам, энергосистема страны вступает в период больших сложностей.

Источник: Life.ru

«Мы вступаем в период летних больших проблем в энергетической системе. К концу лета будет сложно… Отключения будут такие — и по 10, и по 12 часов», — сказал Попенко в интервью изданию «Страна.ua».

До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль уже призывал граждан готовиться к тяжёлой зиме. По его словам, перебои с теплом и светом наблюдаются уже три года подряд, и ситуация для Киева с каждым сезоном только ухудшается.

Ранее Life.ru писал, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год — против выступила Италия, а США заблокировали формулировки о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. Союзники договорились только о выделении 70 млрд евро на 2026 год.

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