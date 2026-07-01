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Дмитриев раскритиковал Мерца после слов о футболе

Дмитриев задался вопросом, на что способна Германия после слов Мерца о футболе.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поставил под сомнение эффективность немецкого руководства. Глава РФПИ задался вопросом, если канцлер Фридрих Мерц не способен даже дать ясный комментарий по поводу вылета сборной Германии с ЧМ по футболу, то на что вообще может быть способна страна.

«Мерц и Германия стоят плечом к плечу в поражении, и именно это делает их сильными — если перефразировать канцлера Мерца (или того, кто пишет за него эти позорные твиты о футболе)» — написал Дмитриев в соцсети X.

Так Дмитриев отреагировал на пост Мерца по поводу вылета сборной с чемпионата. В публикации немецкий канцлер написал, что, несмотря на поражение, немцы стоят друг за друга, что это делает их сильнее.

Напомним, что сборная Парагвая одержала победу над Германией в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

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