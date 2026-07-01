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Житель Норильска засудил мебельщика за бракованную кухню

В итоге вытребовал с него почти 750 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Норильска выиграл суд у краснодарского мебельщика. И получит с него почти 750 тысяч рублей за некачественный кухонный гарнитур, рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Мужчина решил обновить кухню и заказал туда мебель за 278 тысяч рублей. Однако после установки обнаружил множество дефектов: неверные замеры, повреждения, несоответствие столешницы эскизу.

Предъявил претензии продавцу из Краснодара, но тот отказался решать проблему. Сослался на то, что покупатель принял товар, и жалоб у него не было.

Впрочем, независимая экспертиза подтвердила производственные дефекты, неустранимые на месте. При поддержке Роспотребнадзора норильчанин подал иск. И суд встал на его сторону.

Теперь предприниматель из Краснодара обязан выплатить полную стоимость кухни, расходы на установку, экспертизу, а также неустойку, моральный вред и штраф.

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