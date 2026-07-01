Пассажиры рейсов на Охотск ждут вылета из Хабаровска с 27 июня

Жители Охотска сообщили в соцсетях о задержках авиарейсов из Хабаровска. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры, сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
По словам пассажиров, часть людей не может вылететь в Охотск с 27 июня. Они пишут, что несколько дней подряд приезжают в аэропорт, следят за переносами и вынуждены продлевать жильё в Хабаровске.
Авторы сообщений отмечают, что особенно много вопросов вызывает рейс 401, который, по их словам, постоянно сдвигают. При этом пассажиры опасаются, что с ухудшением погоды вылеты в Охотск снова могут осложниться.
В транспортной прокуратуре подтвердили, что задержки действительно есть. Рейсы отправляются в порядке очереди в соответствии с регламентами.
«Соблюдение прав пассажиров находится на контроле надзорного ведомства», — отметила старший помощник прокурора.
Пассажирам при длительном ожидании положены услуги в зависимости от времени задержки: информирование, доступ к комнате матери и ребёнка, прохладительные напитки, питание и гостиница при необходимости. За соблюдением этих требований надзорные органы ведут непрерывный мониторинг.