В российских школах начнут вводить новый предмет о духовной культуре

По словам министра, ведомство также готовит учебники по этому предмету. Изучение ДНКР начнется со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах. На предмет отведут 17 часов. С 2027/28 учебного года дисциплину начнут изучать ученики 6-х и 7-х классов. Для них предусмотрено по 34 часа.