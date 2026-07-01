В российских школах начнут вводить новый предмет о духовной культуре

В новом учебном году в российских школах начнут поэтапно вводить предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам министра, ведомство также готовит учебники по этому предмету. Изучение ДНКР начнется со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах. На предмет отведут 17 часов. С 2027/28 учебного года дисциплину начнут изучать ученики 6-х и 7-х классов. Для них предусмотрено по 34 часа.
Цель предмета — сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В рамках курса дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных, в том числе героев СВО.