Красноярским бизнесменам подсказали, как взыскать долги с недобросовестных подрядчиков

Многие предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда деньги контрагенту уже перечислены, а обещанные работы, товары или услуги так и не получены либо выполнены лишь частично. В ГК «Национальная юридическая коллегия» отмечают, что сегодня такие случаи нередко служит основанием для судебных разбирательств.
В практике юристов был показательный случай: в ГК «НЮК» обратилось руководство производственного предприятия, которое на протяжении длительного времени сотрудничало с подрядной организацией. В рамках взаимодействия регулярно перечислялись авансовые платежи, подписывались промежуточные документы и проводились взаиморасчёты. Однако после прекращения сотрудничества выяснилось, что часть работ фактически не выполнена, а по ряду перечисленных сумм отсутствовало надлежащее документальное подтверждение.
Руководство компании первоначально считало ситуацию бесперспективной и не рассчитывало на возврат задолженности. Для того чтобы разобраться в обстоятельствах дела, специалисты ГК «Национальная юридическая коллегия» привлекли экспертов и провели финансово-экономическую экспертизу.
Эксперты проанализировали договоры, банковские выписки, платёжные поручения, акты выполненных работ, счета-фактуры, бухгалтерские регистры и переписку сторон. В результате удалось восстановить полную картину движения денежных средств и определить, какие суммы были обеспечены встречным исполнением, а какие фактически остались у контрагента без законных оснований.
По итогам работы был установлен размер необоснованно удерживаемых денежных средств и сформирована доказательственная база для их взыскания. Подготовленное экспертное заключение легло в основу правовой позиции юристов, что позволило добиться положительного результата.
«Многие предприниматели считают подобные долги безнадёжными, особенно если сотрудничество продолжалось длительное время и документы оказались разрозненными. Однако финансово-экономическая экспертиза позволяет объективно оценить хозяйственные операции, определить реальный размер требований и сформировать доказательственную базу для переговоров или судебного разбирательства. Во многих случаях именно такой анализ помогает обеспечить возврат задолженности, которая фактически удерживается контрагентом без достаточных оснований. Если мирно урегулировать спор не удаётся, появляется возможность взыскать задолженность через суд», — пояснил заместитель генерального директора ГК «НЮК» Александр Пархоменко.
При этом специалист отметил, что предупреждать юридические риски всегда выгоднее, чем устранять их последствия. Своевременный аудит помогает выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и избежать финансовых потерь, а в рамках абонентского обслуживания клиент ГК «Национальная юридическая коллегия» получает полную стабильную, высококвалифицированную правовую поддержку без необходимости содержания штатного юридического отдела.
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