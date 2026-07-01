Красноярским бизнесменам подсказали, как взыскать долги с недобросовестных подрядчиков

«Многие предприниматели считают подобные долги безнадёжными, особенно если сотрудничество продолжалось длительное время и документы оказались разрозненными. Однако финансово-экономическая экспертиза позволяет объективно оценить хозяйственные операции, определить реальный размер требований и сформировать доказательственную базу для переговоров или судебного разбирательства. Во многих случаях именно такой анализ помогает обеспечить возврат задолженности, которая фактически удерживается контрагентом без достаточных оснований. Если мирно урегулировать спор не удаётся, появляется возможность взыскать задолженность через суд», — пояснил заместитель генерального директора ГК «НЮК» Александр Пархоменко.