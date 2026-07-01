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Пенсионеру из Хабаровского края вернут 4,7 миллиона после обмана

Во время расследования выяснилось, что деньги ушли на счета четырёх человек, которые живут в разных регионах России.

В Хабаровском крае суд взыскал в пользу 78-летнего пенсионера 4,7 миллиона рублей, которые он перевёл после звонков мошенников. Иск в защиту пожилого мужчины подал Бикинский городской прокурор.

По данным прокуратуры, пенсионер действовал по указаниям неизвестных и перевёл на чужие счета более четырёх миллионов рублей. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Во время расследования выяснилось, что деньги ушли на счета четырёх человек, которые живут в разных регионах России. Прокуратура обратилась в суд, чтобы вернуть похищенную сумму и взыскать проценты за пользование чужими деньгами.

Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил требования прокурора. В пользу потерпевшего взыскали 4,7 миллиона рублей.

Исполнение решения суда и расследование уголовного дела остаются на контроле Бикинской городской прокуратуры.