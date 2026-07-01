Исполнитель Хабиб выступит на хабаровском фестивале «АмурФест. Лето»

На площадках организуют и другие дополнительные развлекательные зоны. В числе которых будут спортивные локации с оборудованием для акробатики, баскетбола и многого другого. Помимо этого, гости и жители Хабаровска смогут принять участие и в иных активностях. Например, в мастер-классах по росписи пряников, созданию значков и брелоков, керамических брошей и мехенди. Среди интерактивных увлечений перечислены и игры на развитие памяти и внимания.