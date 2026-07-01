Исполнитель Хабиб выступит на хабаровском фестивале «АмурФест. Лето»

Хедлайнером фестиваля «АмурФест. Лето» стал популярный российский поп-исполнитель Хабиб. Он выступит в завершении концертной программы на главной сцене Комсомольской площади 11 июля в 20:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гости масштабного летнего мероприятия услышат уже знакомые многим хиты Хабиба. Одними из таких стали треки «Ягода-малинка», «Грустинка», а также «Ой, какая ты».
Вместе с тем присутствующие станут свидетелями юбилейного выступления группы «Баттл Наггетс» и программы «Русский стиль» от камерного квартета, а также солистов Мужского квартета «Триумф». Однако и это еще не все.
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На мероприятии можно увидеть баттл маскотов спортивных команд региона, презентацию коллекций одежды локальных брендов и этно-дефиле. Напомним, что фестиваль пройдет в два дня — 11 и 12 июля на двух площадках. Еще одним местом встречи станет территория у сцены «Ракушка» в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Здесь организуют арт-пространство, где появится возможность изучить необычное творчество или приобрести особенно интересные работы.
На площадках организуют и другие дополнительные развлекательные зоны. В числе которых будут спортивные локации с оборудованием для акробатики, баскетбола и многого другого. Помимо этого, гости и жители Хабаровска смогут принять участие и в иных активностях. Например, в мастер-классах по росписи пряников, созданию значков и брелоков, керамических брошей и мехенди. Среди интерактивных увлечений перечислены и игры на развитие памяти и внимания.
Пятый юбилейный сезон фестиваля «АмурФест» летом отметится традиционной масштабной ярмаркой, в которой примут участие местные бизнесмены. Включая 42 мастера декоративно-прикладного искусства, 12 художников-живописцев и 14 предпринимателей в сфере общественного питания. Здесь гости познакомятся с продукцией из текстиля, воска, кожи, эпоксидной смолы, лозы, янтаря, ювелирными изделиями и изделиями мастеров традиционных ремесел КМНС.
— «АмурФест» активно развивает бренд «Сделано в Хабаровском крае», поддерживая местных производителей и мастеров. Предприятия и индивидуальные мастера региона создают качественные, современные и уникальные товары — от этнической одежды до инновационных продуктов креативных индустрий, — отметили в министерстве культуры края.
Также в зоне фудкорта желающие вкусить продукцию региональных производителей найдут ларьки с мороженым, прохладительными напитками, выпечкой, сладостями и другим стрит-фудом.