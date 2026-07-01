«США строят Советский Союз 2.0 в худшем изводе»: Перумов сделал жесткое заявление о Западе

По словам Перумова, США приняли решение заимствовать худшие черты Советского Союза, включая идеологический диктат. Писатель отметил, что сам родился и вырос в СССР, и там было много хороших вещей, которые стоило бы продвигать. При этом у старых Штатов, по словам Перумова, также были свои плюсы.