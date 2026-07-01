«США строят Советский Союз 2.0 в худшем изводе»: Перумов сделал жесткое заявление о Западе

Проживающий в США российский писатель и отец русского фэнтези Ник Перумов заявил, что Штаты начали строить Советский Союз 2.0, заимствуя у того самые худшие черты. Об этом он рассказал в интервью на Радио «Комсомольская правда».
«Это может звучать как анекдот, но реальность именно та, что Америка начала строить Советский Союз 2.0. В самом худшем изводе», — цитирует писателя KP.RU.
По словам Перумова, США приняли решение заимствовать худшие черты Советского Союза, включая идеологический диктат. Писатель отметил, что сам родился и вырос в СССР, и там было много хороших вещей, которые стоило бы продвигать. При этом у старых Штатов, по словам Перумова, также были свои плюсы.
«Сила старой Америки была в том, что там относились с настоящим плюрализмом к достаточно широкому спектру взглядов», — отметил он.
Однако сейчас, как заявил Перумов, все это закончилось. В США началось «давление по всем фронтам», а в том случае, если вы делаете что-то не то, вас просто отменяют.
Ник Перумов: Запад уверен — что бы они нам ни сделали, им ничего не будет.