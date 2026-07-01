Главные новости к утру 1 июля

Обломки беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание в Пензенской области.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с премьером Катара подтвердили намерение США продолжать переговоры с Ираном.
Минфина США продлил до 31 июля действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS.
В Казахстане вступила в силу новая конституция.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше