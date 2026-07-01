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Главные новости к утру 1 июля

Обломки беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание в Пензенской области.

Обломки беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание в Пензенской области.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с премьером Катара подтвердили намерение США продолжать переговоры с Ираном.

Минфина США продлил до 31 июля действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS.

Космонавты NASA завершили семичасовой ремонт устройства МКС в открытом космосе.

В Казахстане вступила в силу новая конституция.

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