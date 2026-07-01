Новости Ростовской области 1 июля: бензин, атака БПЛА ВСУ, тарифы, погода

Напомним, ЧП произошло 27 июня. Всего пострадали 12 человек. Десять из них были госпитализированы, двое после осмотра отказались от стационарного лечения. К вечеру 27 июня восемь пациентов уже отпустили домой. В таганрогской больнице остаётся одна женщина, ещё одна пострадавшая (семилетняя девочка) переведена в Ростов.