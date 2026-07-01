Новости Ростовской области 1 июля: бензин, атака БПЛА ВСУ, тарифы, погода

Что случилось на Дону после ночных атак беспилотников? Почему снова растут цены на бензин и какие резонансные ДТП обсуждают сейчас в регионе?
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Отражена атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область в ночь на 1 июля 2026.
В Ростовской области ночью перехватили БПЛА в четырех районах. Системы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на территорию Дона. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, благодаря работе противовоздушной обороны дроны были уничтожены над территорией четырех муниципалитетов: Чертковского, Верхнедонского, Миллеровского и Шолоховского районов.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Подробности инцидента уточняются.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области.
Моторное топливо в Ростовской области растёт в ценеене. По данным Росстата, с июня 2025 по июнь 2026 года средний прирост составил около 20%, однако реальные ценники отличаются от официальной статистики.
Фактическая картина на донском рынке топлива иная. На ряде частных автозаправочных станций региона стоимость популярных марок АИ-92 и АИ-95 уже преодолела психологическую отметку в 100 рублей за литр. На одной из заправочных станций Батайска очевидцы обнаружили бензин АИ-95 по 140 рублей за литр.
На сетевых заправках цены ниже, чем на частных. Так, АИ-92 продается по 65 рублей, АИ-95 — по 72 рубля, дизель — по 76 рублей за литр.
График движения поездов, следующих в Крым через Ростовскую область.
1 июля все поезда «Таврия» начинают и заканчивают свои маршруты на станции Керчь-Южная (Новый парк). В компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что действующий порядок трансфера продлен до 7 июля.
Тристам напомнили об основных правилах организации движения. Автобусы всегда отправляются от железнодорожных вокзалов. Если билет оформлен до/от Керчи, но необходимо следовать дальше вглубь полуострова, 1 июля автобус доставит пассажиров до места назначения бесплатно. В будущем планируется открыть продажи билетов по схеме «материк — Керчь — материк». Точная дата старта продаж пока не объявлена.
Девочку, пострадавшую при атаке дрона, перевели на лечение в Ростов-на-Дону.
Семилетнюю девочку, получившую ранения при атаке беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты», перевели в городскую клиническую больницу № 20 Ростова-на-Дону. Информацию подтвердили в больнице скорой медицинской помощи Таганрога.
Напомним, ЧП произошло 27 июня. Всего пострадали 12 человек. Десять из них были госпитализированы, двое после осмотра отказались от стационарного лечения. К вечеру 27 июня восемь пациентов уже отпустили домой. В таганрогской больнице остаётся одна женщина, ещё одна пострадавшая (семилетняя девочка) переведена в Ростов.
Коммунальные тарифы в Ростовской области: что ожидает жителей с 1 июля 2026 года.
Жителей Дона в этом году не ждет традиционного летнего подорожания коммунальных услуг. Плановая индексация платежей за свет, воду и тепло отложена.
Как сообщается на сайте правительства региона, повышение тарифов, которое изначально было запланировано на 1 июля 2026 года, перенесено на 1 октября. Таким образом, платить по новым ставкам дончане начнут только осенью.
Фейк о запрете продажи алкоголя 1 июля опровергли в Ростовской области.
Департамент потребительского рынка Ростовской области официально опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о введении запрета на розничную продажу спиртного 1 июля.
В ведомстве подчеркнули, что соответствующее разъяснение было опубликовано в официальных социальных сетях. Там заверили, что никаких ограничений на указанную дату не предусмотрено, и торговля будет идти в штатном режиме.
Жара +29 градусов: прогноз погоды в Ростовской области на 1 июля.
В Ростовской области 1 июля потеплеет до +29°C. В регионе ожидается тёплая летняя погода: днём воздух прогреется до +29°C, ночью температура опустится до +16…+19°C.
Мнения метеорологических порталов насчёт осадков расходятся. Одни источники обещают ясное небо, другие предупреждают о переменной облачности и вероятности дождей.
Завтра жителей Дона ждёт умеренный ветер (около 3,2 м/с), атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., влажность воздуха около 55%.