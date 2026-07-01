Эксперт Литвинов рассказал, для кого жара особенно опасна

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жаркая погода повышает риски инсульта у людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, в том числе из-за того, что кровь становится гуще. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета.
В жару организм теряет много жидкости через пот. Кровь становится гуще, и это повышает риск образования тромбов. Особенно опасна жаркая погода для людей с больным сердцем или сосудами, а также для тех, кто страдает быстрой свертываемостью крови, пояснил эксперт.
«В утренние часы ситуация усугубляется из-за так называемого “царства вагуса” — состояния, когда парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых организма, замедляет работу сердца и дыхания, что дополнительно повышает риск тромбообразования. Такие сгустки могут появиться прямо в артериях головного мозга, особенно если они поражены атеросклерозом, либо в любой другой артерии, а затем с потоком крови попасть в мозг и вызвать ишемический инсульт», — отметил Литвинов.
В ближайшие дни в регионах ЦФО ожидается жаркая и преимущественно сухая погода, температура воздуха может достигать плюс 33 градусов. В Москве с 12:00 1 июля до 18:00 2 июля объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС во вторник в Гидрометцентре РФ. Данный уровень предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Также в период 1−2 июля в столице действует связанное с жарой экстренное предупреждение, столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Жара начнет спадать в конце рабочей недели.