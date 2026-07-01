Система ИИ помогла решить одну из «вечных» задач в физике

Как отмечают ученые, нейросеть фактически сразу нашла правильное решение, которое оказалось неожиданно простым, но при этом допустила несколько ошибок, которые были быстро исправлены самими физиками. Также ученым удалось связать три ключевых параметра их формул с выкладками их коллег из Франции, которые выдвинули еще в 2012 году альтернативную теорию для объяснения формирования «заторов». Оказалось, что и тот, и другой набор формул описывает и опирается в своей работе на одни и те же физические законы, подытожили ученые.