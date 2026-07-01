Новые приоритеты федеральной программы меняют подход к спасению Дона

Первый этап гидроузла был введен в строй в марте 2026 года, но результаты не заставили себя ждать. Уже с начала навигации через гидроузел прошло свыше 1,2 тысячи судов, которые перевезли более 1,5 миллиона тонн грузов. Это на 34 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. То есть начальный период навигации показал рост грузопотока на треть. По прогнозам, с завершением всех мероприятий провозная способность Нижнего Дона увеличится на 19 миллионов тонн в год, а прирост грузооборота в границах Азово-Донского бассейна по итогам года может составить до 40 процентов.