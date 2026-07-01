Новые приоритеты федеральной программы меняют подход к спасению Дона

Правительство Ростовской области актуализирует программу спасения главной водной артерии региона, делая ставку на конкретные результаты и реальные угрозы. Процесс оздоровления реки Дон выходит на новый этап.
То, что еще несколько лет назад казалось амбициозным планом, сегодня уже обретает материальные очертания: запущены ключевые объекты, выросла пропускная способность, увеличился грузопоток. Однако, как показало совещание в правительстве региона, пришло время сверять курс с реалиями. Мероприятия дорожной карты 2021 года требуют актуализации, исходя из настоящих угроз, с которыми сталкивается река сегодня.
Совещание провел первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В обсуждении приняли участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, представители федеральных и региональных ведомств. Тон встрече задал именно прагматичный подход: оценить сделанное, признать проблемы, наметить новые цели и, что самое важное, заручиться финансированием. И такой ресурс уже подтвержден: по информации Минфина РФ, в федеральном бюджете на ближайшие три года средства на оздоровление Дона предусмотрены.
Багаевский гидроузел и не только.
Программа 2021 года оценивалась в 105 миллиардов рублей. Самым дорогостоящим и, безусловно, ключевым ее элементом стало строительство Багаевского гидроузла, стоимость которого в итоге выросла почти вдвое, до 40,5 миллиарда рублей. Однако, как показывают цифры, инвестиции начали приносить отдачу.
Первый этап гидроузла был введен в строй в марте 2026 года, но результаты не заставили себя ждать. Уже с начала навигации через гидроузел прошло свыше 1,2 тысячи судов, которые перевезли более 1,5 миллиона тонн грузов. Это на 34 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. То есть начальный период навигации показал рост грузопотока на треть. По прогнозам, с завершением всех мероприятий провозная способность Нижнего Дона увеличится на 19 миллионов тонн в год, а прирост грузооборота в границах Азово-Донского бассейна по итогам года может составить до 40 процентов.
Багаевский гидроузел стал базой для развития всей системы. На основе практики его строительства более 40 новых сметных норм для гидротехнических сооружений были включены в федеральную сметно-нормативную базу, что говорит о прорывном характере проекта. Также завершен первый этап реконструкции Донского магистрального канала, пропускная способность которого увеличена до 110 кубометров в секунду. Это означает, что вода теперь доходит до потребителей быстрее и в большем объеме.
Параллельно велась расчистка рек. Специалисты уже привели в порядок участки реки Чепрак в Пролетарске и балки Темерник, продолжается обследование 15 водных объектов в 14 муниципалитетах. Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Милютинском, Пролетарском и Зерноградском районах. Более того, укрепляется и нормативная база: до конца 2026 года предстоит изучить состояние 80 гидротехнических сооружений. Эта работа — фундамент для будущих решений. Таким образом, сделан огромный задел, но сама по себе инфраструктура — лишь инструмент. Главный вопрос: как она работает на улучшение состояния реки и что делать дальше?
Новые вызовы и приоритеты.
«Интересы и запросы Ростовской области занимают в этой программе наибольшую часть. Главное — актуализировать ее как с точки зрения содержания, так и по задачам», — заявил Юрий Слюсарь. Среди первоочередных проблем, требующих немедленного решения, он назвал реконструкцию гидротехнических сооружений Соколовского и Вербенского водохранилищ. Это критически важно для водоснабжения Новошахтинска и Красного Сулина, а также для технического обеспечения ГРЭС Несветай. Пока эти объекты не будут приведены в порядок, угроза перебоев с водой сохраняется.
Однако, как подчеркивают эксперты, инфраструктура — лишь вершина айсберга. По мнению ученых ЮФУ, главная беда Дона — это диффузное загрязнение, когда пестициды и удобрения с полей вместе с дождевой водой и талым снегом смываются в реку. Берегозащитные полосы, которые должны служить естественным барьером, часто распахиваются, теряя свою функцию. Спасать реку придется комплексно: переход предприятий на замкнутый цикл водоснабжения, внедрение капельного орошения, разделение воды на техническую и питьевую — эти меры уже не кажутся футуристическими, а становятся жизненной необходимостью.
По данным Росгидромета, качество воды в Дону устойчиво характеризуется как класс 4А — «загрязненная», что говорит о стабильно неблагополучной ситуации на протяжении многих лет. И без системной борьбы с диффузным стоком точечные решения будут иметь ограниченный эффект.
Взгляд в будущее: от слов к делу.
Участники совещания поддержали инициативу губернатора продлить сроки строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла, а также реконструкции осетрового и Аксайско-Донского рыбоводного заводов. Это касается не только экологии, но и продовольственной безопасности и сохранения биоресурсов. Отдельный блок — упрощение процедуры ликвидации бесхозных гидротехнических сооружений, которые часто становятся источниками аварий.
Принципиально новым шагом стало решение включить в дорожную карту Донецкую и Луганскую народные республики, через которые протекает Северский Донец — крупнейший приток Дона. Таким образом, программа оздоровления приобретает поистине общефедеральный масштаб, объединяя усилия 15 регионов, через которые протекает река, а также двух соседних субъектов Федерации.
Предложения по актуализированной дорожной карте на 2027 — 2030 годы будут представлены на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с сенаторами на этой неделе. От того, какие решения на нем примут, зависит, сможет ли Дон стать полноводной, чистой и рыбной рекой. Пока же, несмотря на сложности, можно с уверенностью утверждать: процесс идет.