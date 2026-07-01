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В Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в четырех районах Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области были уничтожены беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Беспилотная опасность сохраняется в регионе.

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