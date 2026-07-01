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Испанская школьница Люсия получила в подарок от Путина фотографию с автографом

Испанская школьница Люсия из города Овьедо получила в подарок от президента России Владимира Путина фотографию с его автографом. Об этом она рассказала в среду, 1 июля.

Испанская школьница Люсия из города Овьедо получила в подарок от президента России Владимира Путина фотографию с его автографом. Об этом она рассказала в среду, 1 июля.

Ранее девочка написала главе государства письмо, которое через российское посольство в Испании было передано адресату. Подарок семье Люсии вручили в посольстве России в Мадриде. На фотографии с изображением президента также размещены Георгиевская лента и лента в цветах российского триколора.

— Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента, — рассказала школьница.

Люсия добавила, что личная встреча с Владимиром Путиным остается для нее большой мечтой, передает РИА Новости.

До этого британский ультраправый антиисламский активист Томми Робинсон сообщил, что посетил Россию, чтобы «посмотреть на цивилизованное общество». Робинсон прилетел в Москву вместе с отцом американского предпринимателя Илона Маска Эрролом.

4 июня журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хелали заявил, что хочет получить гражданство России и уже направил соответствующее письмо российскому президенту Владимиру Путину.

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