Испанская школьница Люсия получила в подарок от Путина фотографию с автографом

Испанская школьница Люсия из города Овьедо получила в подарок от президента России Владимира Путина фотографию с его автографом. Об этом она рассказала в среду, 1 июля.
Ранее девочка написала главе государства письмо, которое через российское посольство в Испании было передано адресату. Подарок семье Люсии вручили в посольстве России в Мадриде. На фотографии с изображением президента также размещены Георгиевская лента и лента в цветах российского триколора.
— Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента, — рассказала школьница.
Люсия добавила, что личная встреча с Владимиром Путиным остается для нее большой мечтой, передает РИА Новости.
До этого британский ультраправый антиисламский активист Томми Робинсон сообщил, что посетил Россию, чтобы «посмотреть на цивилизованное общество». Робинсон прилетел в Москву вместе с отцом американского предпринимателя Илона Маска Эрролом.
4 июня журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хелали заявил, что хочет получить гражданство России и уже направил соответствующее письмо российскому президенту Владимиру Путину.