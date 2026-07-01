В Красноярске начали вывозить грунт со стройплощадки метро на улице Карла Маркса

В Красноярске начали вывозить грунт со строительной площадки остановочного пункта метро «Улица Карла Маркса». Об этом рассказала специалист по внешним связям Центра транспортной логистики региона Анна Гейнце. По ее словам, работы организовали преимущественно в ночное время, чтобы не осложнять дорожную ситуацию в центре города. Сейчас со стройплощадки вывозят грунт, который накопился во время работ. Всего на участке находится около 11 тысяч кубометров земли. Ночью большегрузы выполняют около 20 рейсов, днем — порядка 10. На утро 30 июня со стройплощадки вывезли около 2 330 кубометров грунта, — уточнила Анна Гейнце. В Центре транспортной логистики добавили, что на площадке оставят часть грунта. Этот объем понадобится для следующих этапов строительства метро. Напомним, что в Красноярском крае обновили карту дорожных камер.