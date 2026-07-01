Magyar Nemzet: Орбан может вернуться к власти в Венгрии в случае провала Мадьяра

13 июня Петер Мадьяр обвинил прошлое правительство во главе с Орбаном во лжи избирателям по вопросу миграционной политики. Орбан говорил, что не будет исполнять европейский миграционный пакт. Однако на самом деле, по словам Мадьяра, предыдущее правительство готовилось впустить в страну сотни тысяч мигрантов.