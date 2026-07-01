Magyar Nemzet: Орбан может вернуться к власти в Венгрии в случае провала Мадьяра

Чрезмерно радикальные действия текущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают обеспокоенность на Западе и могут привести к возвращению к власти бывшего премьера страны Виктора Орбана. Об этом во вторник, 30 июня, заявили в газете Magyar Nemzet.
— Одна из структур Сороса — а именно Human Rights Watch* — беспокоится за Венгрию. (…) Поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий «подрывают верховенство права», — говорится в материале.
По данным журналистов, представителей организации волнует то, что, если Мадьяр «перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию».
— Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана, — пишет издание.
Ранее стало известно, что Виктор Орбан сохранит пост председателя партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» еще на один год. Решение принято делегатами общенационального съезда в Будапеште на фоне заявлений о необходимости обновления политической силы после поражения на парламентских выборах.
13 июня Петер Мадьяр обвинил прошлое правительство во главе с Орбаном во лжи избирателям по вопросу миграционной политики. Орбан говорил, что не будет исполнять европейский миграционный пакт. Однако на самом деле, по словам Мадьяра, предыдущее правительство готовилось впустить в страну сотни тысяч мигрантов.
*Организация признана нежелательной в России.