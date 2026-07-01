Новые требования для получения детских пособий появятся в Челябинской области

Следующее нововведение запланировано на апрель 2027 года. С этого момента претендовать на детское пособие смогут только граждане России, проживающие в стране не менее пяти лет. Министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева уточнила: исключение сделают для тех, кто стал гражданином РФ по рождению, а также для участников СВО, их семей и ветеранов боевых действий. Все остальные категории граждан будут оформлять выплаты в прежнем порядке — через Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд.