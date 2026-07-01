В Перми на улицу Ленина для обкатки путей вывели трамваи

В центре Перми продолжается масштабная реконструкция трамвайной сети. Поэтапные работы на участках от ул. Борчанинова до ул. Горького стартовали 25 апреля. На одном из них подрядчик после укладки новых путей приступил к их обкатке.
Тестовые поездки начали 30 июня на участке ул. Ленина от ул. Сибирской до Комсомольского пр. Специалистам предстоит обследовать трамвайные пути и контактную сеть на наличие возможных дефектов.
По новым рельсам запустили сцепленный хвостами состав из двух вагонов модели 71−619. «Сцепка» курсирует вперед и назад без необходимости разворота. В городском департаменте транспорта сообщили, что это стандартная процедура. Она позволит вагонам совершить определенное количество проездов по новой трамвайной линии перед ее запуском в эксплуатацию.
Обкатка создаст нагрузки на путь для его усадки и принятия проектного положения. После этого подрядчик начнет укладку бетонных плит на участке реконструкции и восстановлению благоустройства.
В дальнейшем аналогичные процессы будут проводиться на других участках реконструируемой линии. На ул. Петропавловской дорожные рабочие проводят баластировку трамвайных путей.
«По плану на участке между остановками “Улица Борчанинова” и “Улица Максима Горького” заменят рельсошпальную решетку и покрытие путей. Будут уложены бетонные шпалы и новые крепления, которые увеличат срок службы. Для более плавного и тихого хода трамваев будут использованы резиновые элементы и сварка стыков», — дополнили информацию в администрации Перми.
На прошлой неделе в рамках реконструкции трамвайных путей на ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Ленина на месяц ввели ограничение движения транспорта.