В Перми на улицу Ленина для обкатки путей вывели трамваи

По новым рельсам запустили сцепленный хвостами состав из двух вагонов модели 71−619. «Сцепка» курсирует вперед и назад без необходимости разворота. В городском департаменте транспорта сообщили, что это стандартная процедура. Она позволит вагонам совершить определенное количество проездов по новой трамвайной линии перед ее запуском в эксплуатацию.