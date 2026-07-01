Мексика со счетом 2:0 обыграла Эквадор в матче ЧМ по футболу

Сборная Мексики со счетом 2:0 обыграла команду Эквадора в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Впервые с 1986 года мексиканцы вышли в ⅛ финала ЧМ.
Матч прошел в Мехико. Забитыми мячами отметились Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31-я). На 5-й минуте добавленного времени второго тайма красную карточку получил защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье.
Начало матча было перенесено примерно на час из-за ливня и грозы.
В ⅛ финала сборная Мексики встретится с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Матч пройдет также в Мехико 6 июля.
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