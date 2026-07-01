Кардиолог Козик назвала причины мгновенной потери сознания при купании в жару

По словам кардиолога, для неподготовленного организма прыжок в холодную воду является критическим стрессом. Особую опасность представляет длительное плавание в холодной воде, к которому сердце и сосуды нужно готовить заранее. «Чтобы исключить внезапную остановку сердца, необходимо соблюдать два правила: никогда не погружаться в воду резко и исключить долгое нахождение в холодной воде. Организм нужно тренировать и подготавливать к таким перепадам», — подчеркнула Козик.