Британия хочет пересмотреть военную стратегию со ставкой на дроны

Министерство обороны Великобритании сообщило о пересмотре оборонных приоритетов. Акцент смещается с дорогих крупных военных платформ в сторону массового использования беспилотников, автономных систем и ускоренного внедрения боевых инноваций.
По данным британского ведомства, украинский конфликт стал для ведомства источником извлечения уроков и практического опыта.
Как отмечает Politico, в течение десятилетий опору британской обороноспособности составляли военно-морские силы, среди которых — авианосцы и атомные подводные лодки.
Однако, по словам источников издания, украинский конфликт вскрыл уязвимость дорогостоящих систем, требуя наращивать арсеналы дронов и переходить на использование ИИ в целеуказании.
Как стало известно ранее, власти Великобритании намерены вложить более 5 млрд фунтов стерлингов в производство дронов для нужд британской армии в ближайшие несколько лет.