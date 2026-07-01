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Британия хочет пересмотреть военную стратегию со ставкой на дроны

Минобороны Британии раскрыло планы на изменения в обороной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Великобритании сообщило о пересмотре оборонных приоритетов. Акцент смещается с дорогих крупных военных платформ в сторону массового использования беспилотников, автономных систем и ускоренного внедрения боевых инноваций.

По данным британского ведомства, украинский конфликт стал для ведомства источником извлечения уроков и практического опыта.

Как отмечает Politico, в течение десятилетий опору британской обороноспособности составляли военно-морские силы, среди которых — авианосцы и атомные подводные лодки.

Однако, по словам источников издания, украинский конфликт вскрыл уязвимость дорогостоящих систем, требуя наращивать арсеналы дронов и переходить на использование ИИ в целеуказании.

Как стало известно ранее, власти Великобритании намерены вложить более 5 млрд фунтов стерлингов в производство дронов для нужд британской армии в ближайшие несколько лет.

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