Четыре лесных пожара потушили и два локализовали в Иркутской области за сутки

Напомним, что по состоянию на утро 30 июня в регионе перешло четыре возгорания. Три из них, в Катангском, Чунском и Нижнеилимском районах, пожарные локализовали на площади 639,4 га. Наземное патрулирование вели 90 групп в составе 195 человек. Мониторинг с воздуха осуществляли четыре самолета Ан-2.