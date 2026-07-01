Четыре лесных пожара потушили и два локализовали в Иркутской области за сутки

IrkutskMedia, 1 июля. В лесах Иркутской области за сутки, 30 июня, было зафиксировано два новых пожара, охвативших территорию площадью 5,6 га. Одно из обнаруженных возгораний огнеборцы ликвидировали на площади 0,6 га в Заларинском районе.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, также накануне в Нижнеудинском, Усольском и Чунском районах пожарные потушили три ранее обнаруженных горения общей площадью 31,4 га.
В ликвидации пламени участвовали 194 человека с использованием 26 единиц наземной техники. Мониторинг с воздуха, а также доставку лесных пожарных к местам возгораний осуществляли четыре воздушных судна. Общее время налета составило 21 час 20 минут.
По состоянию на утро 1 июля действующими остаются два лесных пожара в локализованном состоянии в Катангском и Жигаловском районах. Огонь охватил общую площадь 621,5 га. Огнеборцы дотушивают отдельные очаги воспламенения, а также ведут окарауливание пожаров до их окончательной ликвидации.
В лесах Иркутской области организован ежедневный мониторинг для предотвращения возгораний и оперативного реагирования на них. Сегодня патрулирование ведут 89 групп, в составе которых 193 человека, авиамониторинг осуществляют два легкомоторных самолета.
Напомним, что по состоянию на утро 30 июня в регионе перешло четыре возгорания. Три из них, в Катангском, Чунском и Нижнеилимском районах, пожарные локализовали на площади 639,4 га. Наземное патрулирование вели 90 групп в составе 195 человек. Мониторинг с воздуха осуществляли четыре самолета Ан-2.