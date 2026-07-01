В Прикамье пяти территориям спишут долги перед краевым бюджетом

Механизм списания задолженности муниципалитетов разработан в 2025 году для снижения нагрузки на местные бюджеты и в целях поддержки властей территорий по привлечению в них инвесторов. Нововведение действует по аналогии с федеральным механизмом списания задолженности регионов перед бюджетом страны.