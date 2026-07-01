Кравцов: Поэтапное введение предмета ДНКР в школах начнется в 2026 году

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября долю начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» увеличат с 20 до 50 процентов учебного времени. «Вечерняя Москва» рассказывает, почему потребовалось увеличить количество учебных часов и чему будут обучать школьников.