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Кравцов: Поэтапное введение предмета ДНКР в школах начнется в 2026 году

Поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» начнется в школах с 2026 года. Минпросвещения также готовит учебники по этой дисциплине. Об этом в среду, 1 июля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» начнется в школах с 2026 года. Минпросвещения также готовит учебники по этой дисциплине. Об этом в среду, 1 июля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

— В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России», по этому предмету также готовим учебники, — сказал Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

Предмет будут изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах и с 2027/28 в шестых и седьмых классах.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября долю начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» увеличат с 20 до 50 процентов учебного времени. «Вечерняя Москва» рассказывает, почему потребовалось увеличить количество учебных часов и чему будут обучать школьников.

Министерство просвещения РФ также изменит программу обучения в старших классах школы, новый образовательный стандарт введут с 1 сентября следующего года. По новым правилам ученики могут изучать все предметы на базовом уровне.