Поставки дронов Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя, где инициатива остается за российскими войсками. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер на YouTube-канале.
«Перед нами — очередная волна поставок беспилотников на Украину. Все дело в технологиях. Украинцы получают технологии. Несмотря на то, что Украине поставляют, чаша весов на поле боя на самом деле склоняется в пользу русских», — сказал военный аналитик.
Риттер добавил, что ВС России успешно противодействуют украинским операторам БПЛА, что приводит к истощению кадровых ресурсов армии Украины. Он отметил, что «ВСУ посыпались из-за успешных действий русских».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что самой серьезной проблемой украинской армии является катастрофическая нехватка солдат. По его словам, ежемесячные потери ВСУ составляют порядка 40 тысяч бойцов. При этом принудительная мобилизация дает 15−16 тысяч новобранцев в месяц.