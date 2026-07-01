В США высказались о бесполезности поставок ВСУ: «Чаша весов склоняется в пользу русских»

«Перед нами — очередная волна поставок беспилотников на Украину. Все дело в технологиях. Украинцы получают технологии. Несмотря на то, что Украине поставляют, чаша весов на поле боя на самом деле склоняется в пользу русских», — сказал военный аналитик.