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Попавшие в ДТП в Красноярском крае дети не пострадали

Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений.

КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений, все доставлены в краевой центр другими автобусами, сообщает региональная прокуратура.

В среду краевой главк МВД сообщал о том, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. За медпомощью обратились один ребенок и сопровождающий. Аварию спровоцировала уснувшая водитель, которая ехала навстречу.

«Госпитализация не потребовалась (обратившимся за медпомощью — ред.)… Состояние детей не вызывает опасений, они доставлены в Красноярск другими автобусами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что краевая прокуратура организовала проверку. Также, по ее данным, всего в автобусе находилось 27 детей, двое сопровождающих и водитель.