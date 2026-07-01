Попавшие в ДТП в Красноярском крае дети не пострадали

КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений, все доставлены в краевой центр другими автобусами, сообщает региональная прокуратура.
В среду краевой главк МВД сообщал о том, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. За медпомощью обратились один ребенок и сопровождающий. Аварию спровоцировала уснувшая водитель, которая ехала навстречу.
«Госпитализация не потребовалась (обратившимся за медпомощью — ред.)… Состояние детей не вызывает опасений, они доставлены в Красноярск другими автобусами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что краевая прокуратура организовала проверку. Также, по ее данным, всего в автобусе находилось 27 детей, двое сопровождающих и водитель.