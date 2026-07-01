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В Хабаровске щенки в интернете оказались схемой обмана

Псевдопродавцы животных выманили у жительницы Хабаровска деньги под предлогом доставки щенков.

В Хабаровске в полицию обратилась 24-летняя местная жительница, работающая флористом, с заявлением о мошенничестве — сообщает hab.aif.ru.

По данным правоохранителей, девушка нашла в интернете объявление о продаже щенков на одном из сайтов и связалась с продавцом через указанные контакты.

Ей сообщили, что животные находятся в Уссурийске и для доставки необходимо оформить оплату. После перехода по присланной ссылке она ввела личные данные и перевела деньги. Позже ей заявили, что платёж якобы не прошёл, после чего она совершила повторный перевод. Общая сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей.

Как пояснили в полиции, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества», — прокомментировал Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.