В Хабаровске щенки в интернете оказались схемой обмана

Ей сообщили, что животные находятся в Уссурийске и для доставки необходимо оформить оплату. После перехода по присланной ссылке она ввела личные данные и перевела деньги. Позже ей заявили, что платёж якобы не прошёл, после чего она совершила повторный перевод. Общая сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей.