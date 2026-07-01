Треть опрошенных россиян довольны собой и своим финансовым положением

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Около 34% россиян довольны собой, своим финансовым положением и жизненными обстоятельствами. Такие данные содержатся в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Среди тех, кто оценивает свою жизнь как благополучную, наиболее распространенной финансовой привычкой является формирование «фонда спокойствия»: 28% регулярно откладывают деньги на непредвиденные расходы. Еще 24% респондентов отметили, что сначала откладывают часть зарплаты «на себя», а затем переходят к оплате счетов и покупкам. Долгосрочное финансовое планирование (на срок от года и более) практикуют 19% опрошенных. Инвестированием регулярно занимаются 16%, а 13% ведут подробный учет расходов.
Отдельное внимание участники опроса уделяют тратам на впечатления. Так, 41% респондентов из этой группы при наличии свободных средств предпочитают путешествия, обучение или новые хобби. На покупку техники, одежды и других материальных товаров ориентируются 35%, а 24% направляют средства на формирование финансовой подушки или инвестиции.
Еще одной особенностью поведения стало отношение к незапланированным доходам. 44% «счастливых» респондентов направляют премии, подарки и налоговые вычеты на конкретные финансовые цели. 31% позволяют себе разовые покупки без чувства вины, а 25% распределяют такие средства между накоплениями и расходами на развлечения.
Исследование также показало, что 29% россиян из этой группы хотя бы раз в месяц устраивают периоды «финансового детокса» — несколько дней без необязательных покупок. Чаще всего такая практика встречается у жителей Москвы и Екатеринбурга в возрасте 40−44 лет.
Кроме того, 57% респондентов, довольных своей жизнью, регулярно обсуждают личные финансы с близкими. Среди тех, кто оценивает уровень удовлетворенности жизнью как низкий, этот показатель значительно ниже. Участники исследования отмечают, что открытое обсуждение денежных вопросов снижает тревожность и помогает принимать финансовые решения.
Также отмечается, что для 46% «счастливых» россиян деньги прежде всего связаны со свободой выбора и возможностью управлять временем. Еще 32% воспринимают их как инструмент безопасности, а 22% — как ресурс для помощи близким и реализации личных целей.
Опрос был проведен среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из всех федеральных округов России.