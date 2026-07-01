Треть опрошенных россиян довольны собой и своим финансовым положением

Среди тех, кто оценивает свою жизнь как благополучную, наиболее распространенной финансовой привычкой является формирование «фонда спокойствия»: 28% регулярно откладывают деньги на непредвиденные расходы. Еще 24% респондентов отметили, что сначала откладывают часть зарплаты «на себя», а затем переходят к оплате счетов и покупкам. Долгосрочное финансовое планирование (на срок от года и более) практикуют 19% опрошенных. Инвестированием регулярно занимаются 16%, а 13% ведут подробный учет расходов.