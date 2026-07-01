В Казахстане изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов — список

В связи с этим НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» в своем Telegram-канале опубликовало актуальный список адресов ЦОНов и спецЦОНов.
В госкорпорации напомнили, что дежурные центры обслуживания населения работают:
в будние дни — с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 13:00.
«При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00», — заключили в «Правительстве для граждан».