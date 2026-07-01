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В Казахстане изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов — список

В ряде регионов Казахстана с сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, меняются адреса дежурных центров обслуживания населения и специализированных ЦОНов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В связи с этим НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» в своем Telegram-канале опубликовало актуальный список адресов ЦОНов и спецЦОНов.

В госкорпорации напомнили, что дежурные центры обслуживания населения работают:

в будние дни — с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 13:00.

«При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00», — заключили в «Правительстве для граждан».