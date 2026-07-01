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7-часовую угрозу налета БПЛА отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области утром 1 июля отменили беспилотную опасность. Угроза.

В Волгоградской области утром 1 июля отменили беспилотную опасность. Угроза атак вражеских БПЛА действовала почти 7 часов. Первые сообщения на телефоны жителей стали поступать с 00−34 ч. Отбой прозвучал в 7−07 ч.

Во время действия режима беспилотной опасности аэропорт Волгограда не прекращал работу — задержек рейсов не зафиксировано.

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