7-часовую угрозу налета БПЛА отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области утром 1 июля отменили беспилотную опасность. Угроза атак вражеских БПЛА действовала почти 7 часов. Первые сообщения на телефоны жителей стали поступать с 00−34 ч. Отбой прозвучал в 7−07 ч.
Во время действия режима беспилотной опасности аэропорт Волгограда не прекращал работу — задержек рейсов не зафиксировано.
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