В Центральном районе Красноярска стало меньше незаконной рекламы

В Центральном районе Красноярска за первое полугодие 2026 года с улиц убрали 34 кубометра бумажных объявлений и листовок. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Итоги работы по ликвидации несанкционированной рекламы подвели в районной администрации.
Помимо бумажных объявлений, специалисты демонтировали 51 картонную табличку, 35 баннеров и растяжек, 19 штендеров и 35 других конструкций. Всего с января по июнь в районе убрали 140 единиц незаконной рекламной продукции. Это примерно на четверть меньше, чем годом ранее.
Очисткой района занимаются несколько организаций, которые удаляют объявления с остановок. Также к работе привлекают муниципальные предприятия, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, мобильную бригаду района и Трудовые отряды главы города. Незаконные объявления убирают с опор уличного освещения, шумозащитных экранов, фасадов зданий, дорожных знаков и остановочных павильонов.
«Снижение объемов незаконной рекламы, результат планомерной работы, которую мы ведем совместно с городскими службами. Вместе с тем напомню, что размещение объявлений в неустановленных местах не только портит облик города, но влечет административную ответственность», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Для организаций штрафы за такие нарушения могут достигать 100 тыс. рублей.