В Центральном районе Красноярска стало меньше незаконной рекламы

В Центральном районе Красноярска за первое полугодие 2026 года с улиц убрали 34 кубометра бумажных объявлений и листовок. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Итоги работы по ликвидации несанкционированной рекламы подвели в районной администрации.