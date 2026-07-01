В Ростовской области зафиксировали девятнадцать видов хищных млекопитающих

Одним из ключевых изменений стало масштабное распространение шакала. Этого хищника не видели на Донской земле более века, однако к 2026 году он сумел заселить практически все районы области. Также биологи отмечают существенное увеличение популяции выдр. Например, в 2025 году ученые заметили целое семейство в устье реки Цимла, а в Шолоховском районе группа из четырех особей стабильно дает потомство уже несколько лет.