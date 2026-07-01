В Башкирии повысили выплаты приемным семьям и опекунам с 1 июля

Выплата опекунам на содержание ребенка в возрасте до 3 лет теперь составляет 11 543 рубля в месяц, старше 3 лет — 11 101 рубль. На содержание ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ в возрасте до 3 лет — 13 853 рубля в месяц, старше — 13 320 рублей. Закон вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения с 1 июля 2026 года.