Ирина Хакамада рассказала, что поддерживает молодость с помощью креатива

В сентябре 2021 года скончался муж Хакамады. Пережить утрату ей помогли приятели, которые не оставили ее в беде и тут же примчались к ней домой, несмотря на протесты. При этом журналистка до этого не считала этих людей своими друзьями. По ее словам, трагедия стала новой ступенью в жизни.