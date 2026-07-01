Ирина Хакамада рассказала, что поддерживает молодость с помощью креатива

71‑летняя российская экономист и журналистка Ирина Хакамада на своей странице в социальной сети рассказала, что ее возраст часто удивляет людей. Женщина подчеркнула, что настоящий возраст определяется не количеством прожитых лет, а энергией внутри.
По словам знаменитости, поддерживать молодость можно с помощью креативности.
— Энергия рождается там, где есть креатив. Где вы выбираете нестандартные решения, меняете привычные маршруты, задаете себе неудобные вопросы. Именно так мозг остается живым, гибким и молодым, — написала экономист в личном блоге.
Ранее Ирина Хакамада сообщила, что составила завещание и определила, с кем останется ее особенная дочь в случае ее смерти. Писательница пояснила, что это решение не было вызвано страхом или предчувствием смерти, а основывалось исключительно на практических соображениях.
В сентябре 2021 года скончался муж Хакамады. Пережить утрату ей помогли приятели, которые не оставили ее в беде и тут же примчались к ней домой, несмотря на протесты. При этом журналистка до этого не считала этих людей своими друзьями. По ее словам, трагедия стала новой ступенью в жизни.