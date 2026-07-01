Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на выпускном у 11-х классов

Певец Ваня Дмитриенко во время выступления на выпускном вечере во Всеволожске неожиданно провел импровизированную гендер-пати. Артист заметил в толпе плакат с просьбой помочь будущим родителям узнать пол ребенка.
Музыкант признался, что удивился такой просьбе, учитывая, что концерт был организован для выпускников. Несмотря на это, он согласился вскрыть конверт прямо на сцене.
— У вас будет девочка, — объявил Дмитриенко, вскрыв конверт с результатами перед зрителями.
Депутат Брянской областной думы, зампред Всемирного русского народного собора, председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что гендер-пати несут опасность для русского человека и их нужно запретить. Он добавил, что ограничения нужно ввести для сохранения русской культурной идентичности и для избежания иностранных заимствований. Слово «гендер», уточнил депутат, связано с идеологией, отрицающей биологический пол.
До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что проведение гендер-пати в России является «кривлянием и бездумным копированием американских привычек».